8 aylık hamile Hazal Kaya'yı arabadan indirtti! Bagaj krizi
8 aylık hamile Hazal Kaya ve eşi Ali Atay, İstinye Park AVM'deydi. Yakınlarıyla sinemaya geldiklerini belirten ünlü çift, bebek odası için hazırlık yapıyor. Ünlü çift burada bagaj krizi yaşadı.
Hamileliğinin son ayına giren Hazal Kaya ve eşi Ali Atay çifti alışveriş merkezi girişinde güvenlik kontrolüne takıldı.
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Açmasını bekledi
Aracın bagajı açılmaması üzerine ünlü oyuncu araçtan inmek zorunda kaldı. Güvenlik görevlisi bir süre bagajı açmaya çalışan Hazal Kaya’yı tanıdı ancak yinede açmasını beklemeden geçiş yaptırmadı.
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Aracın bagajının açılmasını bekleyerek güvenlik kontrolünü yapan görevli, ardından ünlü çifti gönderdi.
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Karnı burnunda Hazal Kaya'yı bebek heyecanı sarmış durumda. Güzelliği dillere destan Hazal'ı gören hamilelik yaramış diyor.
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