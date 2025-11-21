BIST 10.902
8 ay önce öldürülen 76 yaşındaki kadının katil zanlısı şoke etti

Amasya'da 8 ay önce 76 yaşındaki akrabası Fatma Kılıç'ı boğarak öldürdüğü belirlenen zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Üçler Mahallesi'nde 8 ay önce 76 yaşındaki Fatma Kılıç'ın öldürülmesine ilişkin çalışma yürüttü. Ekipler, Kılıç'ın akrabası Haşim Özer tarafından öldürüldüğü şüphesiyle çok sayıda kişiyi sorguladı.

Kadının üzerinden alınan DNA örneklerini de inceleyen polis ekipleri, katil zanlısının Haşim Özer olduğunu belirledi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, İstanbul'da yaşayan zanlıyı yakalayarak Amasya'ya getirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Haşim Özer, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

