8 ay önce evlenmişti! Yıldız Asyalı eşi tarafından darp edildi fotoğraf paylaştı
Oyuncu Yıldız Asyalı, eşi Mustafa Semih Demirci tarafından darp edildiğini açıkladı. Vücudundaki darp izlerini sosyal medyada paylaşan Asyalı'ya takipçilerinden destek mesajları yağdı.
Bir dönemin yıldız oyuncularından Yıldız Asyalı, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. 8 ay önce apar topar Mustafa Semih Demirci ile evlenen Asyalı, eşi tarafından darp edildiğini iddia etti.
Asyalı, eşi Mustafa Semih Demirci tarafından darp edildiğini söyleyerek, yüzündeki morlukları ve yaraları gösteren fotoğrafları paylaştı.
Ünlü sanatçı, yayınladığı fotoğraflarla darp iddiasını gözler önüne sererken, "Kocam tarafından darp edildim" sözleriyle yardım çağrısında bulundu.
Bir dönem Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı "Rüya" karakteriyle tanınan Yıldız Asyalı'nın takipçileri bu paylaşıma kayıtsız kalmadı ve ardı ardında destek mesajları yayınladı.