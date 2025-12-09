BIST 11.190
DOLAR 42,56
EURO 49,60
ALTIN 5.723,88

8 ay önce evlenmişti! Yıldız Asyalı eşi tarafından darp edildi fotoğraf paylaştı

|
8 ay önce evlenmişti! Yıldız Asyalı eşi tarafından darp edildi fotoğraf paylaştı

Oyuncu Yıldız Asyalı, eşi Mustafa Semih Demirci tarafından darp edildiğini açıkladı. Vücudundaki darp izlerini sosyal medyada paylaşan Asyalı'ya takipçilerinden destek mesajları yağdı.

8 ay önce evlenmişti! Yıldız Asyalı eşi tarafından darp edildi fotoğraf paylaştı - Resim: 1

Bir dönemin yıldız oyuncularından Yıldız Asyalı, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. 8 ay önce apar topar  Mustafa Semih Demirci ile evlenen Asyalı, eşi tarafından darp edildiğini iddia etti. 

15
8 ay önce evlenmişti! Yıldız Asyalı eşi tarafından darp edildi fotoğraf paylaştı - Resim: 2

 Asyalı, eşi Mustafa Semih Demirci tarafından darp edildiğini söyleyerek, yüzündeki morlukları ve yaraları gösteren fotoğrafları paylaştı.

25
8 ay önce evlenmişti! Yıldız Asyalı eşi tarafından darp edildi fotoğraf paylaştı - Resim: 3

Ünlü sanatçı, yayınladığı fotoğraflarla darp iddiasını gözler önüne sererken, "Kocam tarafından darp edildim" sözleriyle yardım çağrısında bulundu.

35
8 ay önce evlenmişti! Yıldız Asyalı eşi tarafından darp edildi fotoğraf paylaştı - Resim: 4

Bir dönem Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı "Rüya" karakteriyle tanınan Yıldız Asyalı'nın takipçileri bu paylaşıma kayıtsız kalmadı ve ardı ardında destek mesajları yayınladı. 

45