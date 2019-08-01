8 ay boyunca meyve veriyor Bursa'daki çiftçilerin çoğu üretmeye başladı
Hava koşullarına aldırış etmeyen 'yediveren çileği', Bursa'da 3 yıldır çiftçilerin yüzünü güldürerek Nisan ayından başlayıp kar yağana kadar meyve vermeye devam ediyor.
Halk arasında klasik çilek olarak bilinen yediveren çileği, son yıllarda çilek üreticilerinin yüzünü güldürüyor. Türünden daha büyük ve daha sert meyveler veren yediveren cinsinde hasat, kar yağana kadar devam ediyor.
Yaz mevsiminin en çok sevilen meyvelerinden biri olan halk arasında bilinen klasik çilek, hasadının 1 ay sürmesi sebebiyle pazar tezgahlarında çok kısa bir süre satılıyor.
Klasiğine göre daha büyük: Son yıllarda uzun süre hasat vermesi sebebiyle çilek üreticilerinin ilgisini çeken yediveren çilek cinsi, neredeyse tüm yıl meyve veriyor. Klasik çilek türüne göre daha büyük olan yediveren çileği, Bursa’da kar yağana kadar toplanıyor.
Kilosu 7 lira: Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki çiftçiler tarafından da oldukça yoğun ilgi gören yediveren çileği, gösterişli olması sebebiyle özellikle pasta imalatı yapan işletmeler tarafından tercih ediliyor. Tarladan çıkan çileğin kilosu ise 7 liradan alıcı buluyor.