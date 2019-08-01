8 ay boyunca meyve veriyor Bursa'daki çiftçilerin çoğu üretmeye başladı

Klasiğine göre daha büyük: Son yıllarda uzun süre hasat vermesi sebebiyle çilek üreticilerinin ilgisini çeken yediveren çilek cinsi, neredeyse tüm yıl meyve veriyor. Klasik çilek türüne göre daha büyük olan yediveren çileği, Bursa’da kar yağana kadar toplanıyor.