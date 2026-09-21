8-0'lık maçta Özhan Pulat'ın zor anları! Milyonlarla birlikte o da kahroldu...

Fenerbahçe'nin Eyüpspor'u 8-0 mağlup ettiği karşılaşmada, rakip takımın teknik direktörünün kulübedeki üzgün görüntüleri dikkat çekti. Skorun giderek açılmasıyla büyük üzüntü yaşayan genç teknik adamın yüz ifadesi kameralara yansırken, maç sonundaki istifa kararı da gecenin en dikkat çeken gelişmelerinden biri oldu.