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7'si polis 12 kişiyi bıçakladı! Yasak Elma yıldızı Ayşegül Çınar gözaltına alındı

7'si polis 12 kişiyi bıçakladı! Yasak Elma yıldızı Ayşegül Çınar gözaltına alındı

Yasak Elma'nın iki sezonunda rol alan genç oyuncu Ayşegül Çınar ve sevgilisi Furkan Çalıkoğlu olaylı gece sonrası gözaltına alındı.

7'si polis 12 kişiyi bıçakladı! Yasak Elma yıldızı Ayşegül Çınar gözaltına alındı

Olay, saat 00:30 sıralarında Beyoğlu Karaköy’de bulunan bir otelin restoranında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ünlü oyuncu Ayşegül Çınar ve sevgilisi Furkan Çalıkoğlu arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

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7'si polis 12 kişiyi bıçakladı! Yasak Elma yıldızı Ayşegül Çınar gözaltına alındı

Tartışmanın büyüdüğünü gören restoran çalışanları kavgaya müdahale etti. 

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7'si polis 12 kişiyi bıçakladı! Yasak Elma yıldızı Ayşegül Çınar gözaltına alındı

Furkan Çalıkoğlu ise kendilerini ayırmaya çalışan çalışanlara bıçak ile saldırarak 5 kişiyi yaraladı.

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7'si polis 12 kişiyi bıçakladı! Yasak Elma yıldızı Ayşegül Çınar gözaltına alındı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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