7'si polis 12 kişiyi bıçakladı! Yasak Elma yıldızı Ayşegül Çınar gözaltına alındı
Yasak Elma'nın iki sezonunda rol alan genç oyuncu Ayşegül Çınar ve sevgilisi Furkan Çalıkoğlu olaylı gece sonrası gözaltına alındı.
Olay, saat 00:30 sıralarında Beyoğlu Karaköy’de bulunan bir otelin restoranında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ünlü oyuncu Ayşegül Çınar ve sevgilisi Furkan Çalıkoğlu arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.
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Tartışmanın büyüdüğünü gören restoran çalışanları kavgaya müdahale etti.
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Furkan Çalıkoğlu ise kendilerini ayırmaya çalışan çalışanlara bıçak ile saldırarak 5 kişiyi yaraladı.
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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
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