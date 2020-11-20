78 yaşındaki Şener Şen koronavirüse yakalanmıştı! Sevindiren haber geldi
Şener Şen, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanmıştı. Hayranlarını korkutan oyuncudan güzel haber geldi.
78 yaşında koronavirüse yakalanan Şener Şen, hastaneye kaldırılmıştı. Sağlık durumunun ve moralinin iyi olduğu bilinen usta oyuncudan sevindiren haber geldi.
10 gündür karantina altında olan oyuncunun son kontrollerini de yaptırdığı öğrenildi. Hürriyet'in haberine göre, bir süre evinde dinlenecek olan Şen, gazetecilere görüntü vermemek için hastaneyi otoparktan terk etti.
Hiçbir solunum desteğine ihtiyaç duyulmadan normal bir odada hastalık sürecini geçiren 78 yaşındaki oyuncunun, sağlığının iyi olduğu öğrenildi.
Şener Şen'in menajeri Gülden Avşaroğlu ise sanatçının tedavisinin hastanede sürdüğünü ve her şeyin yolunda gittiğini açıklamıştı: