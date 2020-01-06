77. Altın Küre (Golden Globe) Ödülleri'ni kazananlar belli oldu!

77. Altın Küre (Golden Globe) Ödüllerini kazananlar belli oldu. Oscar'ın habercisi kabul edilen Altın Küre ödüllerinin sahipleri kim sorusu cevabını buldu.

En İyi Film - Drama

Kazanan: 1917

Diğer Adaylar

The Irishman

Joker

Marriage Story

The Two Popes

126

Sinema dalında En İyi Kadın Oyuncu- Drama

Kazanan: Renée Zellweger, Judy

Diğer Adaylar

Cynthia Erivo, Harriet

Scarlett Johansson, Marriage Story

Saoirse Ronan, Little Women

Charlize Theron, Bombshell

226

Sinema dalında En İyi Erkek Oyuncu - Drama

Kazanan: Joaquin Phoenix, Joker

Diğer Adaylar

Christian Bale, Ford v Ferrari

Antonio Banderas, Pain and Glory

Adam Driver, Marriage Story

Jonathan Pryce, The Two Popes

326

Müzikal Ya Da Komedi Dalında En İyi Film

Kazanan: Once Upon a Time in Hollywood

Diğer Adaylar

Dolemite Is My Name

Jojo Rabbit

Knives Out

Rocketman

426