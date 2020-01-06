77. Altın Küre (Golden Globe) Ödülleri'ni kazananlar belli oldu!
77. Altın Küre (Golden Globe) Ödüllerini kazananlar belli oldu. Oscar'ın habercisi kabul edilen Altın Küre ödüllerinin sahipleri kim sorusu cevabını buldu.
En İyi Film - Drama
Kazanan: 1917
Diğer Adaylar
The Irishman
Joker
Marriage Story
The Two Popes
126
Sinema dalında En İyi Kadın Oyuncu- Drama
Kazanan: Renée Zellweger, Judy
Diğer Adaylar
Cynthia Erivo, Harriet
Scarlett Johansson, Marriage Story
Saoirse Ronan, Little Women
Charlize Theron, Bombshell
226
Sinema dalında En İyi Erkek Oyuncu - Drama
Kazanan: Joaquin Phoenix, Joker
Diğer Adaylar
Christian Bale, Ford v Ferrari
Antonio Banderas, Pain and Glory
Adam Driver, Marriage Story
Jonathan Pryce, The Two Popes
326
Müzikal Ya Da Komedi Dalında En İyi Film
Kazanan: Once Upon a Time in Hollywood
Diğer Adaylar
Dolemite Is My Name
Jojo Rabbit
Knives Out
Rocketman
426