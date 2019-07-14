75’lik Fedon'un ben 40 yaşındayken neredeydiniz esprisi kahkahalara boğdu
Kendine has tarzıyla yıllardır sahnelerde fırtına gibi esen Fedon, zaman zaman kadına şiddet olaylarıyla gündeme gelse de önceki gece bir otelde yerli ve yabancı turistlere unutulmaz bir gece yaşattı
Her sahnesinde olduğu gibi sahne kıyafetlerini kendisi hazırlayarak sevenlerinin karşısına çıkan Fedon, "Rahmetli babam bana her zaman evladım giydiğin kıyafet insanlara verdiğin değerdir. Benim ilk mesleğim terzilikti. Sonra ne olduysa birden bire kendimi sahnelerde buldum.
Sizlere layık olmak için elimden geleni her zaman yapmaya çalıştım. Ama şu pantolunuma bir çözüm bulamıyorum bu gece. Terzi kendi söküğünü dikemez derler ya. Tamda bunu yaşıyorum şu an. Pantolonum sürekli düşüyor." sözleriyle herkesi güldürdü.
Programına kendisiyle özdeşleşen Yunanca parçalara başlayan usta sanatçı, "Otuz beş yıldır şarkı söylüyorum, bugün bir başka heyecanlıyım" dedi.
Dansçılarının sahnede yaptığı sirtaki şovuna da söylediği hareketli şarkılarla eşlik eden Fedon dans eden kadın hayranlarına "Ben kırk yaşındayken neredeydiniz siz. Şimdi yetmiş beş yaşıma geldim artık Fedon bastonla geziyor, siz çıkmış gerdan kırıyorsunuz." esprisi ile herkesi kahkahalara boğdu.