75’lik Fedon'un ben 40 yaşındayken neredeydiniz esprisi kahkahalara boğdu

Sizlere layık olmak için elimden geleni her zaman yapmaya çalıştım. Ama şu pantolunuma bir çözüm bulamıyorum bu gece. Terzi kendi söküğünü dikemez derler ya. Tamda bunu yaşıyorum şu an. Pantolonum sürekli düşüyor." sözleriyle herkesi güldürdü.