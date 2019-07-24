7.5'lik büyük İstanbul depreminin zamanı? Deprem uzmanı Ercan'dan çarpıcı açıklama
Büyük İstanbul depremi tartışmalarıyla ilgili “Halkı korkutmanın, felaket senaryoları yazmanın gereği yok” diyen İTÜ Maden Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, "7.5'lik bir deprem için 1000 yıl geçmesi gerek" ifadesini kullandı.
İTÜ Maden Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, büyüklüğünün 7'nin üzerinde olması beklenen İstanbul depremiyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Sözcü'den Yüksel Şengül'e konuşan Ercan, "Üç üniversitenin ortaklaşa açıkladığı çalışmayı nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine şunları kaydetti:
İstanbul'da 2045'ten önce büyük deprem olmaz' dedim. Yanılma payım 10 yıl olabilir. 10 yıl önce olabilir ya da 10 yıl sonra. Kısacası beklenen İstanbul depremi 2035 ile 2055 arasında olabilir. Bunlar iki depremdir, birisi Küçükçekmece önünde 6.4-6.7 şiddetinde, diğeri ise Marmara Ereğlisi önünde 7-7.2 şiddetinde olacaktır.
Bu depremler hep gecikmiş. Bu gecikme zamanları da 50-100 yıl arasındadır. Yani, gecikme olursa, ki olması büyük bir olasılıktır, beklenen İstanbul depremi 2095 ile 2150 arasında olacaktır. Veri sayınız ne kadar uzun yıllar öncesine dayanırsa hata payınız azalır."
-Üç üniversite 1.500 yıldır yaşanan İstanbul depremlerini incelemişler…
Benzer açıklamayı 18 yıl önce, yani 2001'de yaptım ve İstanbul depremlerinin 2.300 yıllık geçmişini inceledim. “Marmara'da Deprem” adlı kitabımda bütün ayrıntılara yer verdim. Bu arkadaşlar benim bu araştırmalarımı kaynak olarak göz önüne almamışlar.