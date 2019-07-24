7.5'lik büyük İstanbul depreminin zamanı? Deprem uzmanı Ercan'dan çarpıcı açıklama

Bu depremler hep gecikmiş. Bu gecikme zamanları da 50-100 yıl arasındadır. Yani, gecikme olursa, ki olması büyük bir olasılıktır, beklenen İstanbul depremi 2095 ile 2150 arasında olacaktır. Veri sayınız ne kadar uzun yıllar öncesine dayanırsa hata payınız azalır."