75'lik Ajda Pekkan aldatan 22 yaş küçük sevgilisi Bülent Çavuşoğlu'nu affetti
Ajda Pekkan, Bülent Çavuşoğlu'yla olan 9 yıllık ilişkisini kendisini aldattığı için bitirmişti, yeniden barıştılar.
2012 yılında bir yasak aşk olarak başlayan Ajda Pekkan ve Bülent Çavuşoğlu ilişkisi geçtiğimiz yıl sona erdi. Sona ermesindeki neden olarak ise Çavuşoğlu'nun Süperstar'ı aldatması gösterildi. İddialara göre, Ajda Pekkan, 3 yaşındaki iş insanı Bülent Çavuşoğlu tarafından ihanete uğrayınca resti çekmiş.
Bülent Çavuşoğlu'na "Kapı açık, arkanı dön ve çık" diyen Pekkan, bu kararından vazgeçti, yeni bir şans verdi. O günden bu yana pişmanlık yaşayan ve her fırsatta Ajda Pekkan'a karşı jestlerde bulunan Bülent Çavuşoğlu, kendisini affettirmeyi başardı.
İlişkisine yeniden bir şans daha veren Pekkan, kendisinden 22 yaş küçük sevgilisi ile ikinci baharını yaşamaya başladı. Çift uzun aranın ardından ilk defa Bodrum'da yan yana geldi.
İhnaetin ardından adı Hakan Altun'la aşk iddialarına karışan Süperstar, "Beni taşıyacak erkek maalesef karşıma çıkmıyor" diyerek kalbini aşka kapamıştı.