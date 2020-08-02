74 yaşındaki Ajda Pekkan üç saat sahnede kaldı

Sahneye özel tasarım kıyafet ile çıkan Süperstar Ajda Pekkan, dansçılarıyla birlikte adeta şov yaptı. Pek çok hit şarkısını seslendiren Süperstar, söylediği Türk Sanat Müziği eserleri ile de kendisini dinlemeye gelenleri mest etti. Popun kraliçesi, repertuarında sürpriz şarkılara da yer verirken, muhteşem şovuyla bayramda unutulmaz bir gece yaşattı.