74 yaşındaki Ajda Pekkan üç saat sahnede kaldı
Türk pop müziğinin süperstarı Ajda Pekkan, Kurban Bayramı programı kapsamında Bodrum'da sahne aldı. Açık havada gerçekleşen performansı, mekanı dolduran beş yüz kişi izledi.
Süperstar Ajda Pekkan, Kurban Bayramı'nın 2’nci gününde Bodrum Gündoğan Mahallesi'nde bulunan bir otelde sahne aldı. Söylediği şarkılarla sevenlerine unutulmaz bir bayram gecesi yaşatan 74 yaşındaki Ajda Pekkan, danslarıyla da büyük beğeni topladı.
Sahneye özel tasarım kıyafet ile çıkan Süperstar Ajda Pekkan, dansçılarıyla birlikte adeta şov yaptı. Pek çok hit şarkısını seslendiren Süperstar, söylediği Türk Sanat Müziği eserleri ile de kendisini dinlemeye gelenleri mest etti. Popun kraliçesi, repertuarında sürpriz şarkılara da yer verirken, muhteşem şovuyla bayramda unutulmaz bir gece yaşattı.
Süperstar Ajda Pekkan, 'Batsın Bu Dünya' şarkısını yorumlarken kendisini dinlemeye gelen Orhan Gencebay'a da sevgilerini iletti.
Süperstar; muhteşem sesi, bitmeyen enerjisi ve dillerden düşmeyen şarkılarıyla üç saat sahnede kaldı. Pekkan, 'Aman Petrol' şarkısıyla performansını noktaladı.