737 yıllık geleneğe Korona virüs engeli

Anadolu’nun en eski geleneklerinden biri olan ve 1282 yılından bu yana düzenlenen, Karacasu'ya bağlı küçük bir mahallede başlayan ve bugün adı tüm dünyada bilinen Dedebağ Keşkek Hayrı bu yıl kesilen kurbanlar ve edilen dualar ile tamamlandı.