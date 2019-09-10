73 yaşındaki Ajda Pekkan Harbiye sahnesini salladı! Ardından ekibiyle photoshop mesaisi yaptı

Süperstar Ajda Pekkan,"Herkesin ayaklarına sağlık, bugün çok güzel şarkılar söyleyip zaman geçireceğiz diye umuyorum. 'Aşklayalım' şarkısını yıllar önce Şehrazat yazmıştı. Bu güzel parçayı benim sesimden albümünde yer verecek olması beni ayrıca mutlu etti. Ben bu şarkıyı tekrar söylemek istiyorum." diyerek üst üst iki defa söyledikten sonra Şehrazat, için seyircisinden alkış istedi. Pekkan, "Sen çok iyi bir söz yazarısın, ve bu şarkıların nesilden nesile devam edecek." diye konuştu.