72 kilo verdi, tanımak imkansız! Esin Gündoğdu'nun inanılmaz değişimi...
Fazla kilolarıyla vedalaşarak tam 72 kilo veren Esin Gündoğdu, yeni imajıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Sosyal medyada yorum yağmuruna tutulan ünlü oyuncunun şoke eden dönüşümü ve zayıflama sonrası o halini görenler gözlerine inanamadı. İşte Esin Gündoğdu'nun son hali...
'Recep İvedik 2', 'Aşk Yeniden' ve 'Yeni Gelin' gibi hafızalara kazınan projelerin aranan yüzü olan usta oyuncu Esin Gündoğdu, son dönemde sergilediği inanılmaz değişimle magazin dünyasında bomba oldu patladı. 'Kocan Kadar Konuş'tan 'Tozkoparan İskender'e, 'Hayat Bazen Tatlıdır'dan son olarak rol aldığı 'Vermem Seni Ellere' dizisine kadar pek çok sevilen yapımda hayat verdiği karakterlerle gönülleri fetheden başarılı oyuncu, verdiği kiloların ardından büründüğü yepyeni görüntüsüyle takipçilerini adeta hayrete düşürdü. Sosyal medyada paylaştığı karelerle büyük beğeni toplayan Gündoğdu'nun bu radikal dönüşümü, kendisini görenlere "yok artık" dedirtti.
FAZLA KİLOLARINDAN KURTULDU
Başarılı oyunculuğunun yanı sıra yıllardır fazla kilolarıyla da gündeme gelen Gündoğdu, geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonrası adeta bambaşka biri oldu.
72 KİLO VERDİ
Sağlıklı yaşamı hayatının merkezine alan oyuncu, disiplinli beslenme ve kararlı tavrıyla 72 kilo vermeyi başardı. Büyük değişimiyle görenleri şoke eden oyuncunun zayıflama süreci de merak konusu oldu.
Gündoğdu, verdiği röportajlarda bu sürecin kolay olmadığını sık sık vurgularken, kilo verme kararını sağlık sorunları nedeniyle aldığını dile getirmişti.