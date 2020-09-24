71 yaşındaki adam hobi olarak başladı! Görenler hayran kaldı

Bir maketi 10 günde tamamlıyor

Araç maketlerinin zahmetli ve özenli yapılması gereken bir iş olduğunu vurgulayan emekli maden işçisi Katırcı, "10 yaşından beri az az devam ediyorum fazla yapıp satma taraftarı değilim bir hobi olarak yapıyorum beğenen çocuklar oluyor çok ısrar ediyorlar onlara verdiğim zamanlar oluyor tabi yapımı zor olduğu için herkese verme şansım olmuyor fazla üretemiyorum yaptıklarımı çocuklara ve torunlarıma hediye ediyorum. Bir maketi yapması bir günde olmuyor 10 günde üretebiliyorum. Ürettiğim maketlerden kalan 25 tane kaldı. Yalnız yaşadığımdan sıkıntı, stresimi atmak için bana bir teselli olmuş oluyor" diye konuştu.