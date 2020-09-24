71 yaşındaki adam hobi olarak başladı! Görenler hayran kaldı
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Şenköy'de yaşayan 71 yaşındaki Durmuş Katırcı, koronavirüs sürecinde de devam ettirdiği nostaljik maket araçlar ilgi odağı oldu.
Şenköy'de yaşayan 3 çocuk babası Durmuş Katırcı, eşini kaybettikten sonra yalnız yaşadığı evinde 10 yaşından ahşap maket araç hobisini sürdürüyor. Koronavirüs sürecinde de evde kalan Katırcı, nostaljik kamyon, kamyonet, otobüs, minibüs, otomobil ve uçaklardan oluşan ahşap maketlerle adeta koleksiyon yaptı.
Bir dönemin en gözde araçlarının birebir maketlerini yapan Katırcı, yaptığı maketlerle evinde müze kurmayı planlıyor.
Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda madenci olarak işe başlayan Durmuş Katırcı, iş hayatı sürecinde devam ettiremediği hobisini emekli olduktan sonra devam ettirdiğini aktardı.
Bir maketi 10 günde tamamlıyor
Araç maketlerinin zahmetli ve özenli yapılması gereken bir iş olduğunu vurgulayan emekli maden işçisi Katırcı, "10 yaşından beri az az devam ediyorum fazla yapıp satma taraftarı değilim bir hobi olarak yapıyorum beğenen çocuklar oluyor çok ısrar ediyorlar onlara verdiğim zamanlar oluyor tabi yapımı zor olduğu için herkese verme şansım olmuyor fazla üretemiyorum yaptıklarımı çocuklara ve torunlarıma hediye ediyorum. Bir maketi yapması bir günde olmuyor 10 günde üretebiliyorum. Ürettiğim maketlerden kalan 25 tane kaldı. Yalnız yaşadığımdan sıkıntı, stresimi atmak için bana bir teselli olmuş oluyor" diye konuştu.