71. Emmy Ödülleri sahiplerini bulurken bir ilk yaşandı! Haluk Bilginer de adaydı
Bu sene 71.si düzenlenen, Haluk Bilginer'in de aday gösterildiği, Emmy Ödülleri sahiplerini bulurken bir ilk de yaşandı.
Televizyon dünyasının Oscar'ları olarak kabul edilen, Amerika televizyon yapımlarına verilen Emmy Ödülleri, geçtiğimiz akşam, Los Angeles'ta Microsoft Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle 71'inci kez sahiplerini bulurken Emmy'de bir ilk de yaşandı.
Her ne kadar final bölümü birçok kişi tarafından eleştirilse de Yaratıcı Emmy Ödülleri ile birlikte 32 dalda aday olan Game of Thrones, En İyi Drama Dizisi seçilirken Pose dizisindeki rolüyle En İyi Erkek Oyuncu seçilen Billy Porter, bu alanda ödül alan ilk açık eşçinsel olarak tarihe geçti.
Bir diğer yandan ise puhutv'de yayınlanan Şahsiyet dizisinde canlandırdığı Agah Beyoğlu karakteriyle Uluslararası Emmy Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu kategorisinde usta oyuncu Haluk Bilginer gösterilmişti. 21 ülkeden 11 kategoride 44 adayın olduğu listede Haluk Bilginer En İyi Erkek Oyuncu kategorisinde aday olmuştu.
İşte 2019 71. Emmy Ödülleri kazananları...
EN İYİ DRAMA KAZANAN
Game of Thrones
DİĞER ADAYLAR
Better Call Saul
Bodyguard
Killing Eve
Ozark
Pose
Succession
This Is Us