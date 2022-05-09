'70 tane hurin olacak' deyip TikTok'a vaaz verdi: Aşkım yattın mı deyince...

'Hasanhocaa' kullanıcı adıyla vaaz veren kişi, kadınları aşağılayıcı sözleri nedeniyle gündeme geldi.

TikTok'ta 'vaaz' veren kullanıcının paylaştığı videolarda kadınları aşağılayıcı cümleler yer aldı. "Hasanhocaa" isimli hesapta paylaşılan videodaki vaazda “7 dünya büyüklüğü bir evin olacak ya. 70 tane hurin olacak ya, hap kullanmayacaksın abi. Afedersin top sektireceğiz ya. Macun mu sarımsak mı iyi geliyor demeyeceksin. Neden kılmıyoruz bu namazları? Neden tutmuyoruz bu Allah’ın sözünü? Aşkım yattın mı deyince yatmış numarası yapmayacağız. Yatmadım diyeceğiz. Nereye yatıyoruz cennetteyiz.” ifadeleri yer aldı.