70 hastalığa şifa ve yolculuğu çok 'tatlı'! 100 yıldır Sivan Dut pekmezi sayesinde geçiniyorlar
BİNGÖL'de Sivan dut pekmezinin tatlı yolculuğu başladı. Ağaçlardan silkelenerek toplanan dutlar, imece usulü kaynatıldıktan sonra güneş ışığında bekletilmeye alınıyor. Bu yıl coğrafi işaret de kazanan bu özel pekmezin hastalara şifa olduğu, en çok o hastalığa iyi geldiği söyleniyor.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün 2018 yılında çalışmalarına başladığı ve 2021’nin Ocak ayı itibariyle Türk Patent ve Marka Kurumu’nca coğrafi işaret alan ‘Sivan Dut Pekmezi’, Bingöl Çobantaşı Kavurmasının ardından coğrafi işaret alan ikinci ürün oldu.
Genç ilçesine bağlı 33 köyün bulunduğu Servi Bölgesi’nin neredeyse tüm köylerinde yüzyıldır ekonomik kazancın elde edildiği dut pekmezinin tatlı telaşı başladı.
Dut hasadının yapıldığı ve kazanların kaynadığı merkeze 40 kilometre uzaklıkta olan Büyükköy ve Güzeldere köylerinde imece usulü ile ağaçtan silkelenen dutlar, ayıklanarak kaynatılması için hazırlanıyor.
Köylerde kadın ve erkeklerin birlikte hazırlamaya çalıştığı dut pekmezi, kaynatılıp süzüldükten sonra köylerdeki topraklı evlerin damına konularak birkaç gün güneş ışığında dinlendirilmeye bırakılıyor.