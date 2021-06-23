70 hastalığa şifa ve yolculuğu çok 'tatlı'! 100 yıldır Sivan Dut pekmezi sayesinde geçiniyorlar

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün 2018 yılında çalışmalarına başladığı ve 2021’nin Ocak ayı itibariyle Türk Patent ve Marka Kurumu’nca coğrafi işaret alan ‘Sivan Dut Pekmezi’, Bingöl Çobantaşı Kavurmasının ardından coğrafi işaret alan ikinci ürün oldu.