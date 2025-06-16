BIST 9.350
DOLAR 39,35
EURO 45,62
ALTIN 4.302,38
HABER /  GÜNCEL

7 yıldır aranan FETÖ zanlısı tutuklandı

7 yıldır aranan FETÖ zanlısı tutuklandı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, FETÖ kapsamında 7 yıldır firari olan ve örgüt içinde "sohbet imamı" ile "Roketsan sorumlusu" gibi çeşitli görevler üstlendiği öne sürülen İshak Uysal, Arnavutköy'de yakalanarak tutuklandı.

Abone ol

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) kapsamında 7 yıldır aranan firari İshak Uysal, yakalandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde FETÖ/PDY kapsamındaki davalarda firari olarak bulunan şahıslara yönelik çalışma yapıldı.

İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği ile Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan İshak Uysal'ın 7 yıldır firari durumda olduğu anlaşıldı.

Şüpheli hakkında, ByLock kullandığı, kod adı olduğu, örgütün sözde "sohbet imamı, bölge imamı, Türk Telekom bilişim imamı, kurum imamı" olduğu, örgütün Roketsan'dan sorumlu müdür yardımcılığı yaptığı, üniversite mezunlarına iş ayarlayan "mezun mesulü" gibi ünvanlarla faaliyet yürüttüğüne ilişkin 14 farklı beyan bulunduğu belirlendi.

İstanbul'da olduğu tespit edilen şüpheli, Arnavutköy'de düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Bu gece zor geçecek! Netanyahu Tahran'ı boşaltın dedi yarım saat sonra ortalık karıştı
Bu gece zor geçecek! Netanyahu Tahran'ı boşaltın dedi yarım saat sonra ortalık karıştı
Seçil Erzan ağlayarak anlattı: "Alacağı olmayan da alacağı olduğunu söylüyor mesela Arda Turan..."
Seçil Erzan ağlayarak anlattı: "Alacağı olmayan da alacağı olduğunu söylüyor mesela Arda Turan..."
Fransa öyle bir şey yaptı ki İsrail çok sinirlendi! Siyah duvar çekip tecrit ettiler
Fransa öyle bir şey yaptı ki İsrail çok sinirlendi! Siyah duvar çekip tecrit ettiler
Rekabet Kurulu'ndan Teknosa'ya 17 milyon lira ceza
Rekabet Kurulu'ndan Teknosa'ya 17 milyon lira ceza
Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu'na 'tertemiz' demiş Özgür Özel açıkladı
Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu'na 'tertemiz' demiş Özgür Özel açıkladı
Gazze'de Kassam Tugayları İsrail piyade birliğini vurdu
Gazze'de Kassam Tugayları İsrail piyade birliğini vurdu
Giresun'da baba-oğul denize girdi oğlu gözlerden kayboldu
Giresun'da baba-oğul denize girdi oğlu gözlerden kayboldu
Fatih Terim'den sürpriz karar! Al Shabab'tan ayrılıyor
Fatih Terim'den sürpriz karar! Al Shabab'tan ayrılıyor
Yeni başkan belli oldu! Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde Ferdi Zeyrek'in yerine Besim Dutlulu geldi
Yeni başkan belli oldu! Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde Ferdi Zeyrek'in yerine Besim Dutlulu geldi
Almanya'dan İsrail savaş uçaklarına yakıt ikmali iddialarına ilişkin açıklama
Almanya'dan İsrail savaş uçaklarına yakıt ikmali iddialarına ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Masada hangi konular var?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Masada hangi konular var?
Feci kaza! Anne ve oğlu hayatını kaybetti
Feci kaza! Anne ve oğlu hayatını kaybetti