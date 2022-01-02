7 yıl çocuk özlemi çektiler yeni yılı dördüzleri ile karşıladılar

Önce ikiz, sonra üçüz en sonunda dördüz dediler

Hamileliği sırasında kanında enfeksiyon çıktığı için erken doğum yaptığını anlatan Öztaş şöyle konuştu: "Önce ikizlerimin olacağını öğrenmiştim. Sonraki hafta üç dediler. İki haftanın ardından dördüncü bebeği gördük. Normalde beş kese oluşmuş. Her gidişimizde, 'acaba beşinci de olacak mı' diye gittik. Üç ve dördüncünün alınma durumu vardı ama ısrarla dünyaya getirmek istedim.Biri alınırsa diğerlerini de kaybetme riskim vardı. Sonuna kadar devam ettik. Dördüzlerim, sağlıkla dünyaya geldi."