7 yıl çocuk özlemi çektiler yeni yılı dördüzleri ile karşıladılar
İZMİR'de 7 yıl çocuk özlemi çeken Meltem (33) ve Uğur Öztaş (32), yeni yılda dördüz bebeklerine kavuştu. Öztaş çifti, erken dünyaya geldikleri için uzun süre kuvözde kalan 3'ü erkek, 1'i kız bebeklerini yeni yılda kucaklarına aldı.
İzmir'in Buca ilçesinde yaşayan ev kadını Meltem Öztaş ve matbaa işiyle uğraşan Uğur Öztaş, daha önce çok istemelerine ve karşın, 7 yıl çocuk özlemi çekti. En son, fonksiyonel tıp yöntemiyle hamile kalan Meltem Öztaş, 7 Eylül'de dördüz bebeklerini dünyaya getirdi.
Karnında enfeksiyon çıktığı için erken doğumla dünyaya gelen 3'ü erkek 1'i kız olan dördüzlere Talha, Eymen, Alparslan ve Zeynep isimleri verildi. 28 haftalık doğan bebeklerden biri 79, diğerleri ise 91, 104 ve 106 gün kuvözde kaldı. Öztaş çifti, bu sürecin ardından yeni yılda kucaklarına aldıkları dördüzlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.
Çok zor günler atlattığını belirten Meltem Öztaş, "Daha önce çok uğraşmıştık. Hem kadına hem erkeğe verilen bitkisel takviye yoluyla hamile kaldım. Sıkı bir diyet uyguladık. Bu süre içinde çoğu kez umudumuzu yitirmiştik. En son Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na evlat edinmek için başvurmayı bile düşündük" dedi.
Önce ikiz, sonra üçüz en sonunda dördüz dediler
Hamileliği sırasında kanında enfeksiyon çıktığı için erken doğum yaptığını anlatan Öztaş şöyle konuştu: "Önce ikizlerimin olacağını öğrenmiştim. Sonraki hafta üç dediler. İki haftanın ardından dördüncü bebeği gördük. Normalde beş kese oluşmuş. Her gidişimizde, 'acaba beşinci de olacak mı' diye gittik. Üç ve dördüncünün alınma durumu vardı ama ısrarla dünyaya getirmek istedim.Biri alınırsa diğerlerini de kaybetme riskim vardı. Sonuna kadar devam ettik. Dördüzlerim, sağlıkla dünyaya geldi."