7 yaşındaki çocuğu korkunç zindana hapsetti! 52 gün boyunca beynini yıkamış

Rusya'nın Gorki bölgesinde, eylül ayından beri kayıp olduğu bildirilen bir çocuk, Rus Özel Kuvvetleri'nin düzenlediği operasyonla kurtarıldı. Çocuğun, 26 yaşındaki sapık tarafından kaçırıldığı ve alıkonulduğu ortaya çıktı.