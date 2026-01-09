Altın kaçakçılığında yeni operasyon! 7 şirkette arama 4 suçlama yöneltildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca liderliğini Erol Kurtulmuş'un yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, altın ile kıymetli maden ticaretinde kota ve mevzuat dışı işlemler yaptığı iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.Abone ol
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca liderliğini Erol Kurtulmuş'un yaptığı öne sürülen ve 100 milyar lira kamu zararına neden olduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.
7 ŞİRKETE BASKIN YAPILDI
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, soruşturma kapsamındaki 3'üncü dalga operasyonda ALEKS Metal / Aleks Kıymetli Madenler ile AgaHolding ve AgaBullion Kıymetli Madenler A.Ş. şirketlerinin de aralarında bulunduğu 7 şirkete yönelik baskınlar yaptı.
7 ŞÜPHELİYE GÖZALTI
Bu şirketlerin sahibi 7 şüphelinin adreslerinde arama ve gözaltı işlemlerinin sürdüğü açıklandı.
SORUŞTURMADA 4 SUÇLAMA VAR
Soruşturmada şüphelilere "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak" , "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet", "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Nitelikli Dolandırıcılık", "1211 Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu ve ilgili Tebliğlere Muhalefet" suçlamaları yöneltiliyor.