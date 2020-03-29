7 şehirde çok sayıda köy koronavirüs karantinasına alındı
Çanakkale, Çankırı, Giresun, Gümüşhane, Kütahya, Sivas ve Yozgat'ta 10 köy yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Çanakkale
Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Maltepe köyü, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Çan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla köyün karantinaya alındığı bildirildi.
Çankırı
Çankırı'da Çerkeş ilçesine bağlı Aliözü köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Çankırı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla ikinci bir değerlendirmeye kadar köyün karantinaya alındığı bildirildi.
Köy giriş çıkışlarında jandarma tarafından tedbirler alındığı aktarılan açıklamada, "Toplum Sağlığı Merkezi personelimiz tarafından da köyde yaşayan vatandaşlarımıza gerekli bilgiler verilmiş olup süreç, Valiliğimiz ve Kaymakamlığımızca hassasiyetle takip edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.
Giresun
Giresun'un Çamoluk ilçesine bağlı Karadikmen köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Çamoluk ilçesinin Karadikmen köyünde koronavirüs salgınının kontrolü amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri kapsamında, ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına karar verildiği belirtildi.
Gümüşhane
Gümüşhane'nin Şiran ilçesine bağlı Yukarı Kulaca köyü ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs önlemleri kapsamında şehir dışından gelen vatandaşlara yönelik tedbirlerin artırıldığı belirtildi.
Kent giriş ve çıkışlarıyla köylerde önemli tedbirler alındığına işaret edilen açıklamada, "Kocaeli'den Şiran ilçesine geldiği belirlenen bir kişinin, Kocaeli'de koronavirüs pozitif bulgusu bulunan bir kişiyle teması tespit edildiğinden Şiran ilçesinin Yukarı Kulaca köyünde karantina tedbiri alınmıştır" ifadesine yer verildi.