7 ölümcül darbe! Fenomen Ares Özdemir'in ölümünde kan donduran detaylar
Ares lakabıyla tanınan 18 yaşındaki sosyal medya fenomeni Şeyhmus Özdemir'in adli tıp raporu ortaya çıktı.
Geçen yıl 4 Şubat günü, Antalya'nın Kepez ilçesi Duacı'daki ormanlık alanda meydana gelen olayda, Kadir Ozan E., iddiaya göre bir internet sitesinde kız kardeşi H.E.'nin (14) müstehcen fotoğraflarını gördü. Kadir Ozan E.'nin baskı kurduğu H.E., fotoğrafları internet sitesine, 'Ares' takma adıyla tanınan sosyal medya fenomeni Şeyhmus Özdemir'in koyduğunu söyledi.
Kadir Ozan E. bunun üzerine olayı babasına anlatarak Özdemir'i reklam filmi çekme bahanesiyle ormanlık alana götürerek öldüresiye dövdüler. Ormanlık alanda gerçekleşen darp olayından sonra sağlık ekiplerinden yardım isteyen baba ve oğul, polis tarafından gözaltına alındıktan sonra sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
Hastanede tedaviye alınan Şeyhmus Özdemir ise 15 gün sonra yaşamını yitirdi. Veysi E. ve Kadir Ozan E. hakkında, Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Davanın 4'üncü duruşması görüldü. Tutuklu sanıklar Veysi E. ve Kadir Ozan E.'nin SEGBİS ile bağlandığı duruşmada, öldürülen Özdemir'in anne- babası ile taraf avukatları hazır bulundu.