7 kişinin öldüğü fabrika yangınına ilişkin iddianame kabul edildi

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 7 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kozmetik fabrikasındaki yangına ilişkin 8'i tutuklu, 2'si firari 16 sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.
Usul eksiklikleri nedeniyle daha önce iade edilen iddianame, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca gerekli düzenlemelerin yapılmasının ardından yeniden sunulduğu Gebze 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından incelendi.
Mahkeme heyeti, 97 sayfalık iddianamenin kabul edilmesine karar verdi.
Sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.