BIST 12.575
DOLAR 44,09
EURO 50,99
ALTIN 7.235,11
HABER /  GÜNCEL

7 kişinin öldüğü fabrika yangınına ilişkin iddianame kabul edildi

7 kişinin öldüğü fabrika yangınına ilişkin iddianame kabul edildi

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 7 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kozmetik fabrikasındaki yangına ilişkin 8'i tutuklu, 2'si firari 16 sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

Abone ol

Usul eksiklikleri nedeniyle daha önce iade edilen iddianame, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca gerekli düzenlemelerin yapılmasının ardından yeniden sunulduğu Gebze 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından incelendi.

Mahkeme heyeti, 97 sayfalık iddianamenin kabul edilmesine karar verdi.

Sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

ÖNCEKİ HABERLER
İBB davasında kriz çıktı İmamoğlu ile hakimin olay diyaloğu - Son dakika haberi
İBB davasında kriz çıktı İmamoğlu ile hakimin olay diyaloğu - Son dakika haberi
Dul ve yetim maaşları için zam geldi! Hepsi tek tek hesaplandı
Dul ve yetim maaşları için zam geldi! Hepsi tek tek hesaplandı
Hintli komutan itiraf etti: İran gemisinin koordinatlarını İsrail'e verdik
Hintli komutan itiraf etti: İran gemisinin koordinatlarını İsrail'e verdik
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne 66 işçi alınacak
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne 66 işçi alınacak
İstanbul'da hava kirliliği arttı! Bu ilçelerde durum fena
İstanbul'da hava kirliliği arttı! Bu ilçelerde durum fena
Şırnak'ta altın kaçakçılığına darbe: 1 kilo 998 gram altın ele geçirildi
Şırnak'ta altın kaçakçılığına darbe: 1 kilo 998 gram altın ele geçirildi
Fenerbahçe'de de yardımcı antrenörlük yapan teknik direktör Engin Fırat hayatını kaybetti!
Fenerbahçe'de de yardımcı antrenörlük yapan teknik direktör Engin Fırat hayatını kaybetti!
Galatasaray, İngiliz takımlarına son 5 maçta büyük üstünlük kurdu
Galatasaray, İngiliz takımlarına son 5 maçta büyük üstünlük kurdu
Kar sebebiyle 187 yol kapandı
Kar sebebiyle 187 yol kapandı
Polisten kaçmaya çalışan motosiklet sürücüsüne verilen cezaya bakın
Polisten kaçmaya çalışan motosiklet sürücüsüne verilen cezaya bakın
Kuveyt'te görev yapan bir ABD askeri hayatını kaybetti
Kuveyt'te görev yapan bir ABD askeri hayatını kaybetti
Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den Denizli depremiyle ilgili açıklama
Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den Denizli depremiyle ilgili açıklama