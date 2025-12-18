7 kişinin hayatını kaybettiği fabrika yangınında şok detay! Fabrika sahibi bakın ne yapmış
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 7 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kozmetik fabrikasındaki yangına ilişkin hazırlanan iddianamede, maliye denetimi sırasında sigortasız işçilerin işletmeden uzaklaştırıldığına yönelik müşteki ifadeleri yer aldı.
Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, "firma yetkililerinin yurt dışına kaçırılması, olayın sorumluluğunun baba Kurtuluş O.'nun üzerine bırakılması, sigortasız işçilerin maliye denetiminde fabrikadan uzaklaştırılması" detaylarıyla ilgili müşteki ve tanıkların kolluk ve savcılıktaki beyanlarına yer verildi.
Cezaevinde geçirdiği kalp krizi sonucu hastanede ölen tutuklu şüpheli Kurtuluş O.'nun eski eşi A.A, Kurtuluş O.'nun çalıştığı Düzce'deki bir kolonya fabrikasından ayrıldığını, daha sonra çocuklarından kendisine kozmetik ürünleri imalatı yapan iş yeri açmalarını istediğini anlattı.
Çocuklarının, "babalarının sokakta kalmaması ve kendileriyle daha fazla uğraşmaması" için Dilovası'ndaki fabrikayı açtığını ileri süren A.A, "Eski çalıştığı iş yerlerinde kozmetik ürünleri üretimini öğrenmiş olmalı ki çocuklarından böyle bir talepte bulundu. Her yere borcu vardı ve sorumsuz bir yapıya sahipti. Bildiğim kadarıyla çocukları da kendilerinden uzak tutmak istedikleri için iş yerini açtılar." ifadelerini kullandı.
Fabrika çalışanı müştekilerden A.A. ise işe girerken Kurtuluş O.'nun kendisine sigorta yapılacağını söylediğini ancak sigortasının yapılmadığını, bu durumun kendi tercihi olmadığını belirtti.Kendisinin ve arkadaşlarının fabrikada sigortasız çalıştıklarını aktaran A.A, "Maliyeciler denetime geldiğinde Kurtuluş O, sigortasız olanların hepsini iş yerinin dışına çıkararak, sigortalı birkaç kişiyi iş yerinde bırakıyordu. Günlük 800 lira yevmiyeyle çalışıyordum." beyanında bulundu.