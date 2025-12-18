7 kişinin hayatını kaybettiği fabrika yangınında şok detay! Fabrika sahibi bakın ne yapmış

Çocuklarının, "babalarının sokakta kalmaması ve kendileriyle daha fazla uğraşmaması" için Dilovası'ndaki fabrikayı açtığını ileri süren A.A, "Eski çalıştığı iş yerlerinde kozmetik ürünleri üretimini öğrenmiş olmalı ki çocuklarından böyle bir talepte bulundu. Her yere borcu vardı ve sorumsuz bir yapıya sahipti. Bildiğim kadarıyla çocukları da kendilerinden uzak tutmak istedikleri için iş yerini açtılar." ifadelerini kullandı.