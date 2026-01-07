BIST 12.099
DOLAR 43,06
EURO 50,35
ALTIN 6.185,92
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

7 kez motor arızası verdi! Yargıtay'dan o otomobil için "gizli ayıp" kararı

7 kez motor arızası verdi! Yargıtay'dan o otomobil için "gizli ayıp" kararı

Sıfır kilometre olarak satın alınmasının ardından 7 kez motor arızası veren otomobili "gizli ayıplı" sayan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, aracın ayıpsız misliyle değiştirilmesine karar verdi.

Abone ol

Dairenin kararına göre, Ankara'da yaşayan bir kişi, 2021'de bayiden sıfır otomobil satın aldı. Bir müddet sonra sorun çıkarmaya başlayan otomobil, 10 ay içinde 7 kez "motor arızası" şikayetiyle yetkili servise götürüldü. Kontrollere rağmen arızanın tespit edilememesi üzerine vatandaş, hatasız ve sorunsuz başka bir aracın kendisine teslim edilmesini bayiden istedi ancak bu talebi karşılanmadı. Bunun üzerine vatandaş, aracın ayıpsız misliyle değiştirilmesi talebiyle Ankara 8. Tüketici Mahkemesinde dava açtı.

Dava dilekçesinde, seyir halindeyken aniden araç içi elektriğin kesildiğini ve motorun durduğunu belirten vatandaş, "Aracın çalıştırılması için yeniden kontak anahtarının kapatılıp açılması gerekiyor. Bu durum benim açımdan katlanılabilecek hal olmaktan çıktı." ifadelerini kullandı.

Davalı şirket ise arızanın kullanım hatasından kaynaklandığını öne sürerek, davanın reddini istedi.

Can ve mal güvenliği için tehlike

Davacıyı haklı bulan Ankara 8. Tüketici Mahkemesi, aracın ayıpsız misliyle değiştirilmesine hükmetti.

Araçla ilgili alınan iki farklı bilirkişi raporunda, arızanın imalat kaynaklı olduğunun tespit edildiği bildirilen mahkeme kararında, "Gizli ayıplı sıfır kilometre araçtan beklenen faydanın elde edilemeyeceği" vurgulandı.

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi de değişim kararını hukuka uygun bularak onadı.

Otomobilin, elektrik aksamında yaşanan arızalardan dolayı gizli ayıplı olduğuna dikkati çekilen Yargıtay kararında, mekanik-elektronik onarımının tek başına yeterli olmayacağı ifade edildi.

Kararda, söz konusu arızanın tekrar yaşanması durumunda hem davacının hem de kamunun can ve mal güvenliğinin tehlikeye düşebileceği belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Vavacars, aralık ayı ikinci el otomobil satış verilerini paylaştı
Vavacars, aralık ayı ikinci el otomobil satış verilerini paylaştı
Büyükçekmece Adliyesi soygununda yeni detaylar! ‘Etkin pişmanlık’ istemiş
Büyükçekmece Adliyesi soygununda yeni detaylar! ‘Etkin pişmanlık’ istemiş
Migros ve ColendiBank'ın servis modeli bankacılığı başvurusuna onay
Migros ve ColendiBank'ın servis modeli bankacılığı başvurusuna onay
12 saat boyunca su yok! İlçeler ve mahalleler açıklandı
12 saat boyunca su yok! İlçeler ve mahalleler açıklandı
Milyonlarca emekli bekliyordu Işıkhan açıkladı: En düşük emekli maaşı...
Milyonlarca emekli bekliyordu Işıkhan açıkladı: En düşük emekli maaşı...
Mehmet Akif Ersoy'un 3 saatlik ek ifadesi çıktı! Eski eş detayı bomba
Mehmet Akif Ersoy'un 3 saatlik ek ifadesi çıktı! Eski eş detayı bomba
ABD Başkan Yardımcısı Vance, küresel enerji kaynakları üzerinde daha fazla kontrol sahibi olacaklarını söyledi
ABD Başkan Yardımcısı Vance, küresel enerji kaynakları üzerinde daha fazla kontrol sahibi olacaklarını söyledi
Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde yarın Dubai Basketbol'a konuk olacak
Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde yarın Dubai Basketbol'a konuk olacak
Hayat Finans aile bankacılığına yönelik yeni kartını kullanıma sundu
Hayat Finans aile bankacılığına yönelik yeni kartını kullanıma sundu
Fenerbahçe Beko son çeyrekte direksiyona geçti Olympiakos'u devirdi
Fenerbahçe Beko son çeyrekte direksiyona geçti Olympiakos'u devirdi
İran'da Mossad casusu idam edildi
İran'da Mossad casusu idam edildi
Karabük'te 200 yıllık tarihi konak yandı
Karabük'te 200 yıllık tarihi konak yandı