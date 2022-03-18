'7 kat altta hücrede yattım' itirafı Erdoğan'ı övdü Tarkan'ı gömdü! Serdar Ortaç: Muhalefet kızmasın diye...

Formatı BBO Yapım’a ait olan, yapımcılığını ise Mahperi Altun Uçar ve Şafak Bakkalbaşıoğlu’nun üstlendiği ‘40’, yeni bölümüyle izleyicilerle buluştu. Serdar Ortaç 40'ta çocukluğundan ailesine, özel hayatından, sanat dünyasına, şarkılarına,Türkiye gündemine dair pek çok soruyu tüm içtenliği, samimiyeti ile yanıtladı.