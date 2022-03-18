'7 kat altta hücrede yattım' itirafı Erdoğan'ı övdü Tarkan'ı gömdü! Serdar Ortaç: Muhalefet kızmasın diye...
Dijital platformda yayından '40' programının yeni bölümüne ünlü şarkıcı Serdar Ortaç konuk oldu. Tarkan'ın Geççek şarkısından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kadar Ortaç yaptığı açıklamalarla olay oldu.
Formatı BBO Yapım’a ait olan, yapımcılığını ise Mahperi Altun Uçar ve Şafak Bakkalbaşıoğlu’nun üstlendiği ‘40’, yeni bölümüyle izleyicilerle buluştu. Serdar Ortaç 40'ta çocukluğundan ailesine, özel hayatından, sanat dünyasına, şarkılarına,Türkiye gündemine dair pek çok soruyu tüm içtenliği, samimiyeti ile yanıtladı.
Cansu Canan Özgen, Serdar Ortaç'a yakalandığı MS hastalığını yönelterek 'Serdar Ortaç'ı ne hasta etti? 'diye sordu. Ortaç, çok konuşulacak itiraflara imza attı.
İşte şarkıcının açıklamalarından satırbaşları...
Ortaç "Aşırı stres vardı. Çok para geliyordu, çok para gidiyordu. Gelen para kumara gitti. Giden paranın üzüntüsü, helal kazanıp harama vermek... Mahvettim kalbimi ve beynimi." ifadelerini kullandı.
Ortaç "Daha 25 yaşındaydım, Karabiber'i söylerken sahneden asker kaçağı diye hapse atıldım, beraat ettim. Suçsuz bulunduğuma mı sevineyim, giden 3,5 aya mı üzüleyim?" diye konuştu.