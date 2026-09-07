7 Eylül Yemekteyiz yarışmacısı dikkat çekti! Nurhan Yavuz ne iş yapıyor, nereli?

TV8'in büyük ilgiyle takip edilen yemek yarışması Zuhal Topal'la Yemekteyiz, yeni haftaya 7 Eylül 2026 itibarıyla hızlı bir başlangıç yaptı. Haftanın ilk gününde kendi evinde rakiplerini ağırlayan Nurhan Yavuz, hem yaptığı yemekler hem de masada yaşanan lezzet tartışmalarıyla ilk günden adından söz ettirmeyi başardı. Ekran başındaki izleyiciler, yarışmacının hayatını, yaşını ve memleketini araştırmaya başladı. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmacısı Nurhan Yavuz kimdir? Kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? İşte 7 Eylül Yemekteyiz yarışmacısı Nurhan Yavuz hakkında merak edilen tüm detaylar…

YEMEKTEYİZ NURHAN YAVUZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 7 Eylül haftasındaki ilk yarışmacısı olan Nurhan Yavuz, iddialı yapısı ve mutfaktaki özgüveniyle öne çıkıyor. Aslen Karadenizli olan deneyimli yarışmacı, uzun yıllardır İstanbul'da ikamet etmektedir. Mutfağa ve geleneksel Türk yemeklerine olan ilgisiyle bilinen Nurhan Yavuz, yarışmaya büyük ödül olan 150 bin TL'yi kazanmak amacıyla katıldığını belirtmiştir.

NURHAN YAVUZ NE İŞ YAPIYOR, MESLEĞİ NE?

Yarışmadaki ilk gün performansıyla dikkatleri üzerine çeken Nurhan Yavuz, ev hanımı olup yemek sunumu ve masa düzeni konusunda oldukça titiz bir profile sahiptir. Rakiplerinin eleştirilerine karşı gösterdiği net ve tavizsiz tutumuyla ilk günden haftanın en çok konuşulan isimleri arasına giren yarışmacı, lezzet konusundaki çıtasını yüksek tuttuğunu ifade ediyor.

7 EYLÜL YEMEKTEYİZ İLK GÜN PUANLARI NASIL OLDU?

Haftanın açılışını yapan Nurhan Yavuz'un hazırladığı menü, rakipleri tarafından lezzet, pişme derecesi ve sunum açısından detaylıca eleştirildi. Masa başında yaşanan gergin anların ardından gün sonunda rakiplerinden aldığı puanlar ve Zuhal Topal'ın değerlendirmeleri, haftanın final günündeki şampiyonluk yarışında belirleyici bir rol oynayacak.