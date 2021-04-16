7 emekli amiralin evinde arama yapıldı ifadeye çağrıldılar

İSTANBUL'da polis 7 emekli amiralin evlerinde arama yapıldı. Evlerindeki dijital materyallere el konulan bazı emekli amiraller ifadeye çağrıldı.

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104 emekli amiralin imzaladığı Montrö bildirisi hakkında başlatılan soruşturma devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 10 amiralin gözaltına alınıp serbest bırakılmasının ardından bugün İstanbul'da polis ekipleri, Montrö bildirisine imza atan 7 emekli amiralin evinde arama yapıldı.

Evlerindeki dijital materyallere el konulan bazı emekli amiraller ifadeye çağrıldı. Evinde arama yapılan amiraller arasında eski Sahil Güvenlik Komutanı Alper Tezeren ile eski Deniz Harp Akademileri Komutanı Metin Açımuz da var.

Neler yaşanmıştı?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 Nisan'da, bazı emekli amirallerin yayımladığı "Montrö Bildirisi"ne ilişkin soruşturma başlattığını duyurmuştu. Soruşturma kapsamında, 5 Nisan'da Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal gözaltına alınmış, Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat'a ise emniyete gelmeleri için tebligat yapılmıştı. Şüphelilerden 10'unun gözaltı süresi 8 Nisan'da 4 gün uzatılmış, ifade vermeleri için tebligat yapılan 4 emekli amiral ise Ankara Emniyet Müdürlüğüne gelmişti.

14 şüphelinin tamamı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Savcılığın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdiği şüpheliler Alaettin Sevim, Atilla Kezek, Atilla Kıyat, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Mustafa Özbey, Ramazan Cem Gürdeniz, Turgay Erdağ, Türker Ertürk, Ali Sadi Ünsal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Engin Baykal ve Nadir Hakan Eraydın hakkında da hakimlikçe yurt dışına ve il dışına çıkış yasağı adli kontrol şartı uygulandı. Mengi hakkındaki kararla 14 şüphelinin tamamı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış oldu.