7 çocuk babası adam 15 yaşındaki kuzenini 'kumam olmadı' diye öldürdü! 'Karım kabul etti o etmedi...'
DİYARBAKIR'da evli ve 7 çocuk babası Aslan Karakaş, 15 yaşındaki amcasının kızı Emire'yi kuma olarak almak istedi. Küçük kız kabul etmedi. Cani adam küçük kızın da içinde bulunduğu aracı kalaşnikofla taradı. Tutuklanan Kararakaş savunmasında, "Eşimi ikinci kez evlenmek için ikna ettim ama o kabul etmedi" dedi.
Diyarbakır’ın Bismil ilçesine bağlı Selamet köyünde 4 Şubat 2021 günü 'kuma almak’ istediği 15 yaşındaki amcasının kızı Emine’den olumsuz yanıt alan evli 7 çocuk babası Aslan Karakaş, kalaşnikofla kızın da içinde bulunduğu aracı taradı. Kurşunların hedefi olan küçük kız, kaldırıldığı hastanede verdiği 4 aylık yaşam mücadelesini kaybetti. Karakaş ise 5 ay sonra silahıyla birlikte polise teslim oldu, tutuklandı. İşte Sözcü'nün haberinden katil kuzenin mahkemedeki kan donduran savunması...
Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden davada mütalaa veren savcı, sanık Aslan Karakaş’ın (32) evli olmasına rağmen 15 yaşındaki kuzeniyle imam nikâhlı evlenmek istediğini, Emine’nin ise yaşının küçüklüğü, kuma olmak istememesi ve akraba evliliği yapmak istemediği için sanığın çocuğa ve ailesine husumet beslediğini ifade etti.
Kaleşnikofla aracı taradı
Mütalaada, cinayet günü Emine'nin ailesiyle alışveriş yapmak için evden çıktıkları esnada sanık Aslan'ın ablası Münevver'in konuşma bahanesiyle Emine ve ailesinin içinde bulunduğu aracın önünü keserek oyaladığı, ailenin, saldırıya uğrayacaklarını düşünerek hızla kaçmaya çalışırken Aslan Karakaş'ın kalaşnikofla aracı taradığı ifade edildi.
Abla kardeş için ağır müebbet istendi
Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan 15 yaşındaki Emine Karakaş'ın 4 ay yoğun bakımda tedavi gördüğü ancak yaşam savaşını kaybettiği belirtildi. Mütalaada, olay sonrası kaçan sanığın kullandığı cep telefonlarını kapatarak kayıplara karıştığı bildirildi. Sanık Karakaş'ın saldırıdan 5 ay sonra aracı taradığı silahıyla teslim olduğunu belirten savcı, abla kardeş iki sanığın fikir ve eylem birliği içinde tasarlayarak çocuğu kasten öldürmek suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmalarını talep etti.