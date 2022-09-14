7 çocuk babası adam 15 yaşındaki kuzenini 'kumam olmadı' diye öldüdü! 'Karım kabul etti o etmedi...'

Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden davada mütalaa veren savcı, sanık Aslan Karakaş’ın (32) evli olmasına rağmen 15 yaşındaki kuzeniyle imam nikâhlı evlenmek istediğini, Emine’nin ise yaşının küçüklüğü, kuma olmak istememesi ve akraba evliliği yapmak istemediği için sanığın çocuğa ve ailesine husumet beslediğini ifade etti.