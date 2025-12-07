BIST 11.007
DOLAR 42,53
EURO 49,56
ALTIN 5.746,23
HABER /  DÜNYA

7 büyüklüğünde deprem oldu! Peşinden 3 sarsıntı daha...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
7 büyüklüğünde deprem oldu! Peşinden 3 sarsıntı daha...

ABD'nin Alaska eyaletinde, ilk belirlemelere göre 7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Bölgede yaklaşık bir saat içinde ilk ikisi 4,7 ve diğeri 4,1 büyüklüğünde olan 3 deprem daha bildirildi.

Abone ol

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Alaska'nın Yakutat bölgesi olduğu bilgisini paylaştı.

Yaklaşık 10 kilometre derinlikte kaydedilen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

USGS, aynı bölgede yaklaşık bir saat içinde ilk ikisi 4,7 ve diğeri 4,1 büyüklüğünde olan 3 deprem daha bildirdi.

Depremler nedeniyle herhangi bir can ya da mal kaybı belirtilmedi. Söz konusu bölgede çok az insan nüfusu bulunuyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Yunanistan'da panik yaratan deprem!
Yunanistan'da panik yaratan deprem!
Trump’tan Ronaldo’ya övgü: Ondan daha iyisi yok
Trump’tan Ronaldo’ya övgü: Ondan daha iyisi yok
"Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan aranan zanlı yakalandı
"Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan aranan zanlı yakalandı
Domenico Tedesco: Yediğimiz gol benim için hayal kırıklığı!
Domenico Tedesco: Yediğimiz gol benim için hayal kırıklığı!
11 maçtır yenilmeyen takım deplasmanda fark yedi
11 maçtır yenilmeyen takım deplasmanda fark yedi
Korkut İlçe Jandarma Komutanı hayatını kaybetti
Korkut İlçe Jandarma Komutanı hayatını kaybetti
Tahkim Kurulu, bahis soruşturmasında 71 futbolcunun aldığı cezayı onadı!
Tahkim Kurulu, bahis soruşturmasında 71 futbolcunun aldığı cezayı onadı!
Burhanettin Duran: TRT, çocuk medyasında güçlü bir merkez haline geldi
Burhanettin Duran: TRT, çocuk medyasında güçlü bir merkez haline geldi
A Milli Takım'ın Dünya Kupası fikstürü açıklandı!
A Milli Takım'ın Dünya Kupası fikstürü açıklandı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nicolas Maduro ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nicolas Maduro ile görüştü
Hakan Fidan: Suriyeli olmayan unsurların SDG'den çıkarılmasını istiyoruz
Hakan Fidan: Suriyeli olmayan unsurların SDG'den çıkarılmasını istiyoruz
İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 72’ye ulaştı
İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 72’ye ulaştı