7 aylık hamile Sinem Kobal makyajsız pozunu verdi beğeni yağmuru yaşandı
Anne olmak için gün sayan, 7 aylık hamile Sinem Kobal, sosyal medya hesabı Instagram'dan makyajsız halini paylaştı ve beğeniler peş peşe yağmur olup aktı.
Kenan İmirzalıoğlu ile 4 sene önce Cunda Adası'nda hayatını birleştiren Sinem Kobal'ın geçtiğimiz aylarda hamile olduğu ortaya çıkmış, Kenan İmirzalıoğlu bir kız babası olacağını herkese ilan etmişti. Kobal ise kameralardan uzak, sağlıklı bir hamilelik geçirirken takipçileriyle iletişimini sosyal medyadan sağladı.
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve hamilelik süreci boyunca yaptığı paylaşımlarla sevenlerinin merakını gideren Sinem Kobal, hesabından yaptığı son paylaşımla doğal halini gözler önüne serdi.
Hamileliğinin yedinci ayında olan ve bebeğini kucağına almak için sabırsızlanan güzel oyuncu denizden çıktıktan sonra çektiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı ve bu doğal haliyle çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
Sinem Kobal'ın fotoğrafına birçok güzel yorumlar da yapıldı. Hayranları, hamilelik halini de merak ettiklerini dile getirmeden geçmedi.