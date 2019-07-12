7 aylık hamile Seda Bakan'ın gizli gizli bikinili görüntülerini çeken isyan etti
Bodrum'da bikinili görüntülenen Seda Bakan duruma isyan etti. 7 aylık hamile olan oyuncu, "Ne meraklıymışsınız beni hamile halimle gizli gizli köşelerden çekip basmaya!" ifadelerini kullandı ve bu durumdan rahatsız olduğunu belirtti.
7 aylık hamile olan Seda Bakan şu sıralar ailesiyle birlikte Bodrum'da tatil yapıyor. Önceki gün denizde görüntülenen oyuncu bugün fotoğraflarının basına yansımasına sosyal medyadan isyan etti.
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Güzel oyuncu Seda Bakan, Instagram'ın hikaye bölümünden yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi:
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"Ne meraklıymışsınız beni hamile halimle gizli gizli köşelerden çekip basmaya! Hadi 1 kere çektiniz, işinizi yaptınız niye bu kadar rahatsız ediyorsunuz! Ailem ve ben bu durumdan çok rahatsızız… Saygı gösterin lütfen..."
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İşte Bakan'ın o paylaşımı
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