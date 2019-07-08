7 aylık hamile olan Seda Bakan'ın işte son hali
Tatil sezonunu Bodrum'da açan 7 aylık hamile ünlü oyuncu Seda Bakan'ın son hali görenleri şaşırttı.
Ünlü oyuncu Seda Bakan 2014 yılında müzisyen Ali Erel ile nikah masasına oturmuşlardı. 7 aylık hamile olan Bakan deniz sezonunu Bodrum'a açtı. Erel, denize giren eşinin yanından bir an olsun ayrılmadı.
Önceki gün Gündoğan'daki bir beach'in iskelesinde görüntülenen ikili, gün boyu deniz keyfi yaptı. Ali Erel, hamile eşinin adeta üzerine titredi. Denize girecekleri sırada eşinin elini bir an olsun bırakmayan Erel, yarım saat deniz keyfi yaptıktan sonra çıkarken de aynı hassasiyeti gösterdi.
Eşine bir şeyler söyleyerek kahkaha atan oyuncunun, keyifli halleri ise dikkatlerden kaçmadı.
Ünlü oyuncu Seda Bakan, müzisyen Ali Erel ile 5 yıl önce Ankara'da bir otelde düzenlenen törenle dünyaevine girmişti. Geçtiğimiz aylarda ünlü oyuncunun hamile olduğu ortaya çıkmıştı.