7 aylık hamile olan Seda Bakan'ın işte son hali

Önceki gün Gündoğan'daki bir beach'in iskelesinde görüntülenen ikili, gün boyu deniz keyfi yaptı. Ali Erel, hamile eşinin adeta üzerine titredi. Denize girecekleri sırada eşinin elini bir an olsun bırakmayan Erel, yarım saat deniz keyfi yaptıktan sonra çıkarken de aynı hassasiyeti gösterdi.