7 aylık hamile eşini sigorta parası için uçurumdan attı! Katil kocayı mahkemede tanıklar anlattı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, 2.5 yıl önce kayalıklardan düşerek yaşamını yitiren 7 aylık hamile eşi Semra Aysal'ı (32), 400 bin TL'lik ferdi kaza sigortası ücretini alabilmek için iterek öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Hakan Aysal'ın yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanık Hakan Aysal, karantinada olduğu gerekçesiyle duruşmaya katılmadı. Duruşmada tanık olarak dinlenen Sait Ertürk, Hakan Aysal’ın yoldan geçerken kendilerini durdurup eşinin düştüğünü söylediğini belirterek, “Biz aşağıya indiğimizde Hakan yukarıda kaldı. Jandarma gelene kadar orada kaldık. Hakan gayet yavaş ve sakindi. Eşi düşmüş biri gibi değildi" dedi.