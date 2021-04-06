7 aylık hamile eşini sigorta parası için uçurumdan attı! Katil kocayı mahkemede tanıklar anlattı
MUĞLA'da 7 aylık eşini gezme bahanesiyle Fethiye'deki falezlere götürüp uçurumdan aşağı attı. Sonra da eşim selfie çekerken düştü dedi. Eşinin 'hayat sigortası' parasıyla tatil yapıp dünyayı gezdi. Duruşmada tanıklar o anları anlattı, ortalık buz kesti...
Muğla’nın Fethiye ilçesinde, 2.5 yıl önce kayalıklardan düşerek yaşamını yitiren 7 aylık hamile eşi Semra Aysal'ı (32), 400 bin TL'lik ferdi kaza sigortası ücretini alabilmek için iterek öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Hakan Aysal'ın yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanık Hakan Aysal, karantinada olduğu gerekçesiyle duruşmaya katılmadı. Duruşmada tanık olarak dinlenen Sait Ertürk, Hakan Aysal’ın yoldan geçerken kendilerini durdurup eşinin düştüğünü söylediğini belirterek, “Biz aşağıya indiğimizde Hakan yukarıda kaldı. Jandarma gelene kadar orada kaldık. Hakan gayet yavaş ve sakindi. Eşi düşmüş biri gibi değildi" dedi.
7 aylık hamile olan Semra Aysal, 19 Haziran 2018 tarihinde eşi Hakan Aysal ile gezmeye gittiği Fethiye Kelebekler Vadisi'nde fotoğraf çektirmek için çıktığı kayalıklarda, yaklaşık 300 metre yükseklikten düştü. İhbar üzerine bölgeye UMKE, AKUT ve AFAD ekipleri sevk edildi. Uçuruma inen ekiplerin yaptığı kontrolde, Semra Aysal'ın öldüğü belirlendi.
Otopsinin ardından Aysal'ın cenazesi, İstanbul'da toprağa verildi. Soruşturma kapsamında Hakan Aysal, eşini iterek öldürdüğü iddiasıyla geçen yıl kasım ayında gözaltına alınıp, tutuklandı. Aysal hakkında, 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.
İddianamede Hakan Aysal’ın, 7 aylık hamile eşi Semra Aysal'a tek lehdarı (bedelin ödeneceği kişi) kendisi olacak şekilde 400 bin TL teminat bedeli bulunan ferdi kaza sigortası yaptırdığı, bu parayı alabilmek için Semra Aysal’ı ortalığın tenha olmasını bekledikten sonra kayalıklardan aşağı ittiği öne sürüldü.