7 ayda en çok satan otomobiller açıklandı! Zirveyi kimselere bırakmadı

Ülkemizde milyonlarca kişinin tercih ettiği otomotiv devlerinin yılın ilk 7 ayında sattığı otomobil sayıları belli oldu.

YILIN İLK 7 AYINDA EN ÇOK SATAN OTOMOBİLLER

Genellikle Japonlar ve Almanlar’ın liste başı geldiği listeyi bu sefer bir Fransız altüst etti.

 Zraporucom’un sosyal medya hesabından paylaşılan grafikte şu bilgiler sıralandı:

CITROEN 

 22.533 ADET

SKODA

 23.359 ADET

HYUNDAI 

 35.658 ADET

BYD

 29.284 ADET

PEUGEOT

 

34.066 ADET

