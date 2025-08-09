7 ayda en çok satan otomobiller açıklandı! Zirveyi kimselere bırakmadı
Ülkemizde milyonlarca kişinin tercih ettiği otomotiv devlerinin yılın ilk 7 ayında sattığı otomobil sayıları belli oldu.
YILIN İLK 7 AYINDA EN ÇOK SATAN OTOMOBİLLER
Genellikle Japonlar ve Almanlar’ın liste başı geldiği listeyi bu sefer bir Fransız altüst etti.
Zraporucom’un sosyal medya hesabından paylaşılan grafikte şu bilgiler sıralandı:
CITROEN
22.533 ADET
SKODA
23.359 ADET
HYUNDAI
35.658 ADET
BYD
29.284 ADET
PEUGEOT
34.066 ADET
