6'sına birden hüsrana uğrattı! Reytingde zirve kimin? Annenin Sırrıdır Çocuk Gülümse Kaderine Oğlum Sadakatsiz Kara Tahta İbo Show

Volkan’ın yaralanması ile Asya, Ali’nin babasını kaybetme ihtimaliyle sarsılır. Sürpriz bir haber alan Nil ve Selçuk yeni bir yol ayrımına gelir. En zor zamanında yanında bir kez daha Onur’u bulan Derin, ummadığı bir anın içine çekilir. Hata üstüne hata yapan Derin yolun sonuna geldiğini hissederken, Gönül Volkan sorununu kökünden çözmeye kararlı olduğu Sadakatsiz reytingde zirveyi kaptırdı.