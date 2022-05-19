6'sına birden hüsrana uğrattı! Reytingde zirve kimin? Annenin Sırrıdır Çocuk Gülümse Kaderine Oğlum Sadakatsiz Kara Tahta İbo Show
18 Mayıs 2022'nin reyting sonuçları Sadakatsiz, Annenin Sırrıdır Çocuk, Gülümse Kaderine, Oğlum, Kara Tahta ve İbo Show'u hüsrana uğrattı.
Volkan’ın yaralanması ile Asya, Ali’nin babasını kaybetme ihtimaliyle sarsılır. Sürpriz bir haber alan Nil ve Selçuk yeni bir yol ayrımına gelir. En zor zamanında yanında bir kez daha Onur’u bulan Derin, ummadığı bir anın içine çekilir. Hata üstüne hata yapan Derin yolun sonuna geldiğini hissederken, Gönül Volkan sorununu kökünden çözmeye kararlı olduğu Sadakatsiz reytingde zirveyi kaptırdı.
Muazzez Ersoy, Yücel Arzen, Coşkun Sabah, Hüseyin Tatlı, Kurtuluş Kuş ile Burak Bulut'un konuk olduğu İbo Show reytingde ilk 10'a giremedi.
Oğlum'un 14. Bölümünde; İlyasların elinden kurtulan Tuğrul, Zeynep ve Efe’nin gitmemesi için elinden gelen her şeyi yapmaya kararlıdır. Tüm bunlar olurken, Melike’nin Tuğrul’un gitmesine izin verdiğini öğrenen İlyas, Tuğrul’un soluğu karakolda alacağını düşünür. Ceren’in geleceği artık Tuğrul’un iki dudağının arasındadır. Demet ise Melahat’ın olayın aydınlatılmasında kilit bir rolü olduğunun farkında olduğu Oğlum reytingde ilk 10'a giremedi.
Yaren, Ayşegül’den yediği tokatla perişan haldedir. Eda ile köşkten ayrılmaya karar verirler. Eda pırlantalardan gelecek paraya güvenmekte, Fırat’ın ona hazırladığı tuzağın farkında değildir. Ekin ve Kudret kızlara destek olunca Ayşegül yıkılır ama bir yardımla karşılaştığı Gülümse Kaderine reytingde ilk 10'a giremedi.