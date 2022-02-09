680 TL ile bu işe başladı 3 ay sonra milyonluk servet kazandı! 'Çılgın bir paraydı' deyip sırrını verdi
Birmingham’da yaşayan Hanad Hassan isimli 20 yaşındaki genç bir yıl önceki girişimi sayesinde servet kazandı.
Birmingham’da yaşayan Hanad Hassan isimli 20 yaşındaki genç bir yıl önce 50 Dolar (680 TL) değerinde kripto para aldıktan üç ay sonra parasını 1 milyon Dolar (13 milyon 593 bin Türk lirası) olduğunu açıkladı.
Zengin olduktan sonra üniversiteyi bıraktığını söyleyen kripto para zengini genç Hanad Hassan kripto paradan kazandığı servetini yoksul insanlara yardım etmek için kullanacağını açıkladı.
Hanad Hassan Birmingham’da yoksul insanların kullanabileceği bir yiyecek bankası kurmayı hayal ettiğini sözlerine ekledi.
Hanad Hassan 2021 yılının başında iki farklı işte çalışıyordu. Kazandığı paranın bir kısmını ailesine gönderen genç girişimci geri kalan parasıyla kripto para alıyordu.