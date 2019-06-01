66 yaşındaki Nilgün Belgün bikinisini giydi makyajsız hali ise şaşırttı
Son olarak Jet Sosyete dizisine konuk olarak katılan usta oyuncu Nilgün Belgün, tatil sezonunu Bodrum’da açtı.
Kariyerine 1973 yılında İzmir ve İstanbul gazinolarında “Nilgün-Apo Komik Şov” isimli programla başlayan ve 1974 yılında Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nda "Haneler" oyunuyla profesyonel oyunculuğa geçiş yapan Nilgün Belgün, sön dönemde bir süre ekranlardan uzak kalmıştı. Ancak tatil sezonunu kaçırmayan usta oyuncu, Bodrum'da görüntülendi.
Denize girmek yerine gün boyu güneşlenerek güneşin ve sıcak havanın tadını çıkaran Nilgün Belgün'ün bikinisi dikkat çekerken, makyajsız hali de sosyal medyada dolanmaya başladı. Yinde de 66 yaşında olmasına rağmen vücudunda kırışıklık bulunmayan oyuncu, yaşıtlarına taş çıkardı.
Peki Nilgün Belgün kimdir?: Nilgün Belgün, 18 Mart 1953 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Babasının adı Atilla Belgün'dür. Çocukluğu Büyükada’da geçti.
Özel Şişli Lisesi’nde okudu. İstanbul Belediye konservatuarı Şan ve Tiyatro Bölümünden mezun oldu. 1973 yılında konservatuarı bitiren Nilgün Belgün, tiyatro sahnesine çıkmadan önce eşi Abdullah Şahin'le “Nilgün-Apo Komik Şov” adıyla gazino sahnelerinde şov yaptı.