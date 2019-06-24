658 yıllık Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde verilecek ödüller belli oldu
İhlas Haber Ajansı
Bu yıl 1-7 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan 658'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde verilecek ödüller belli oldu.
Türk güreşinin en büyük organizasyonu olarak kabul edilen Edirne Belediyesi tarafından bu yıl 1-7 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan 658'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde verilecek ödüller belli oldu.
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Dualı çayır Er Meydanı’nda kol bağlayacak ve şampiyonluğa ulaşacak başpehlivana 51 bin TL para ödülü verilecek. 658'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde verilecek ödüllerle tur ve yolluk ücretleri belirlendi.
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Başpehlivana ödül 51 bin TL! Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olacak güreşçiye Edirne Belediyesi'nce 51 bin TL para ödülü verilecek.
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Başpehlivanlık güreşlerinde ikinci olacak pehlivan 31 bin TL, üçüncü olacak 2 pehlivan da 16'şar bin TL para ödülü kazanacak.
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