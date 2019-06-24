658 yıllık Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde verilecek ödüller belli oldu

Türk güreşinin en büyük organizasyonu olarak kabul edilen Edirne Belediyesi tarafından bu yıl 1-7 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan 658'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde verilecek ödüller belli oldu.





