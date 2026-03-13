650 bin kişinin emekliliği iptal mi edildi? SGK'dan flaş açıklama!
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kamuoyunda geniş yankı uyandıran "son 5 yılda 650 bin kişinin emekliliği iptal edildi" iddialarını resmi bir açıklamayla yalanladı. Yapılan titiz incelemeler sonucunda, iddia edilenin aksine emekliliği iptal edilen kişi sayısının 12 bin 209 olduğu bildirildi. Kurum, dezenformasyona karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, kamuoyunda kafa karışıklığına yol açan iddialara açıklık getirdi. Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, 2021-2025 yılları arasındaki denetimlerde tespit edilen 560 bin 540 rakamının doğrudan emeklilik iptallerini değil, sistemde saptanan "sahte sigortalı" kayıtlarını ifade ettiği belirtildi. Yüksek rakamların yanlış yorumlandığını vurgulayan SGK, bu verilerin emeklilik statüsünün sonlandırılmasıyla karıştırılmaması gerektiğinin altını çizdi.
EMEKLİLİĞİ İPTAL EDİLENLERİN DETAYLARI PAYLAŞILDI
Kurumun gerçekleştirdiği denetimler sonucunda gerçek iptal rakamlarına da yer verilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Yapılan bu incelemelerin sonucunda toplam 12 bin 209 kişinin emekliliği iptal edilmiştir. 4-a (SSK) kapsamında 9 bin 304 kişinin, 4-b (Bağ-Kur) kapsamında ise 2 bin 905 kişinin emekliliği iptal edilmiştir."
Açıklamada ayrıca, vatandaşların dezenformasyona karşı dikkatli olmaları istenerek, doğru bilgi için Kurumun resmi sosyal medya hesapları ve internet sitesi üzerinden yapılan açıklamaların dikkate alınmasının önem arz ettiği kaydedildi.