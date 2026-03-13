650 bin kişinin emekliliği iptal mi edildi? SGK'dan flaş açıklama!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, kamuoyunda kafa karışıklığına yol açan iddialara açıklık getirdi. Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, 2021-2025 yılları arasındaki denetimlerde tespit edilen 560 bin 540 rakamının doğrudan emeklilik iptallerini değil, sistemde saptanan "sahte sigortalı" kayıtlarını ifade ettiği belirtildi. Yüksek rakamların yanlış yorumlandığını vurgulayan SGK, bu verilerin emeklilik statüsünün sonlandırılmasıyla karıştırılmaması gerektiğinin altını çizdi.