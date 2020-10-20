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65 yaş ve sokağa çıkma yasağı gündemde Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplandı

ANKARA'da Cumhurbaşkanlığı kabinesinin toplandığı haberleri son dakika olarak ajanslara düştü. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile 65 yaşa kısıtlama getirilmesi gündemde.

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yoğun gündemle toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda, koronavirüse karşı aşı ve ilaç çalışmalarında gelinen son durum masada olacak. Salgın ile mücadelede ek tedbir alınıp alınmayacağı değerlendirilecek.

Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısında 19 Ekim itibariyle yeni bir eşik aşıldı ve sayı 2 binin üstüne çıktı. Okulların açılması ve kapalı mekanlara geçişin yarattığı sonuçların etkisi ise iki hafta içerisinde görülecek. Vaka sayılarındaki artış devam ettiği taktirde yeni tedbirler devreye girecek. Bu tedbirlerin başında da hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile 65 yaş üstüne sınırlama ilk sırada yer alıyor. Gece belli bir saatten sonra sokağa çıkılmaması gibi uygulamalar da gündemde. 

15 gün içerisinde görülecek sonuçlar “kış önlemlerinin” şeklini belirleyecek. Haliyle bugünkü kabine toplantısından hafta sonu için sokağa çıkma yasağı kararı alınması beklenmiyor. Ancak 65 yaş üstü için yeni önlemler devreye alınabilir. Yeni koronavirüs kararları kabine toplantısının bitiminde ilan edilecek. 

Kabinenin gündemindeki diğer konular
Yeni doğalgaz rezervinin keşfinin ekonomiye yansımaları da değerlendirilecek. Hem yurt içi hem de sınır ötesindeki terörle mücadele ele alınacak.

Ersin Tatar'ın cumhurbaşkanı seçilmesi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yeni bir dönem başladı. Seçimlerin ardından iki ülke arasındaki ilişkiler başta olmak üzere Kıbrıs meselesi ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de toplantının gündeminde.

Azerbaycan ordusu'nun Ermenistan'a karşı mücadelesi de toplantıda değerlendirilecek. 

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