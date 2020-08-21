65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı gelen iller listesi 41 şehir var

Bayburt: Bayburt'ta 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan kimselerin düğün, kına, nişan, nikah, sünnet düğünü, birinci derece yakınlar hariç olmak üzere cenaze, taziye ve pazaryeri ile sosyal faaliyetler gibi toplu yaşam alanlarına girmeleri kısıtlandı.