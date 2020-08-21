65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı gelen iller listesi 41 şehir var
TÜRKİYE'de artan Covid-19 vakaları üzerine 65 yaş üstü için sokak yasağı geri döndü. Düğün ve cenaze gibi toplu organizasyonlar ile AVM ve pazarlara girişlerine de sınırlama geldi. Yasak gelen iller arasında Ankara, Şanlıurfa, Van, Kocaeli başta olmak üzere birçok il var...
Bilim Kurulu yaptığı son toplantıda Türkiye genelinde 65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağı almadı. Bu karar illerin valileri ve pandemi kurullarına bırakıldı. Vaka sayılarının arttığı illerden 65 yaş için sokağa çıkma kısıtlaması kararları da arka arkaya geldi.
Son olarak Bayburt, Karabük, Kocaeli, Yozgat,Nevşehir, Karaman, İzmir, Bolu, Tunceli, Balıkesir, Niğde, Konya Giresun ve Kilis'te listeye eklendi ve sayı 41'e yükseldi. İşte il il koronavirüs sebebiyle 65 yaşa gelen kısıtlamalar:
Karabük: Karabük'te koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlar ile 15 yaş ve altı çocukların düğünlere katılmalarına kısıtlama getirildi.
Bayburt: Bayburt'ta 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan kimselerin düğün, kına, nişan, nikah, sünnet düğünü, birinci derece yakınlar hariç olmak üzere cenaze, taziye ve pazaryeri ile sosyal faaliyetler gibi toplu yaşam alanlarına girmeleri kısıtlandı.