65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı gelen iller listesi 34 şehir var
TÜRKİYE'de artan Covid-19 vakaları üzerine 65 yaş üstü için sokak yasağı geri döndü. Düğün ve cenaze gibi toplu organizasyonlar ile AVM ve pazarlara girişlerine de sınırlama geldi.
Bilim Kurulu yaptığı son toplantıda Türkiye genelinde 65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağı almadı. Bu karar illerin valileri ve pandemi kurullarına bırakıldı. Vaka sayılarının arttığı illerden 65 yaş için sokağa çıkma kısıtlaması kararları da arka arkaya geldi. Son olarak Yozgat,Nevşehir, Karaman, İzmir, Bolu, Tunceli, Balıkesir, Niğde, Konya Giresun ve Kilis'te listeye eklendi ve sayı 34'e yükseldi. İşte il il koronavirüs sebebiyle 65 yaşa gelen kısıtlamalar:
Konya : Konya Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Karar gereği bu kişilerin her gün saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekleri, diğer saatler de ise sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesine karar verildi. Kurulda, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan kişilerin her gün saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmelerine, diğer saatler de ise sokağa çıkma kısıtlamasına tabi tutulmalarına karar verildi.
Tunceli : Tunceli Valiliği 65 yaş ve üzeri vatandaşların günün belli saatlerinde dışarı çıkmaları konusunda yeni kararlar alındığını duyurdu.Yapılan açıklamada, 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorilerdeki oranı değerlendirildiğinde 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla sokağa çıkma ve ikametten ayrılma kısıtlaması getirilmesine bu kapsamda her gün saat 10.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmelerine, 65 yaş ve üzeri olan vatandaşlarımızın, sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı 10.00 ile 20.00 saatleri arasında 1. derece yakınları hariç düğün, kına, nişan, sünnet, cenaze, taziye, mevlit vb. merasimlere katılmalarına izin verilmemesine karar verildi " denildi.
Balıkesir : Balıkesir Valiliği tarafından alınan kararla, 65 yaş ve üstü vatandaşlar 1'inci ve 2'nci derece akrabaları haricinde düğünlere katılamayacaklar. Ayrıca 65 yaş ve üstü vatandaşlara saat 16.00 ile 20.00 arası pazar yerlerine giriş kısıtlaması getirildi.