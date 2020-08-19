65 yaş üstüne sınırlama gelen iller! Sayı 21'e çıktı işte tam liste
TÜRKİYE'de artan koronavirüs vakaları üzerine 65 yaş üstü için yasaklar geri döndü. Düğün ve cenaze gibi toplu organizasyonlar ile AVM ve pazarlara girişlere de sınırlama geldi. İşte il il 65 yaş üstüne gelen yasaklar...
TÜRKİYE genelinde koronavirüs vaka sayıları nedeniyle birçok ilde 65 yaş üstü vatandaşlara kısıtlamalar getirilmeye başlandı. Son olarak 7 ilde daha 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirdi. Kısıtlamaya giden il sayısı 21'e çıktı. İşte il il gelen yasaklar...
KONYA
Konya Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Karar gereği bu kişilerin her gün saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekleri, diğer saatler de ise sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesine karar verildi. Kurulda, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan kişilerin her gün saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmelerine, diğer saatler de ise sokağa çıkma kısıtlamasına tabi tutulmalarına karar verildi.
TUNCELİ
Tunceli Valiliği 65 yaş ve üzeri vatandaşların günün belli saatlerinde dışarı çıkmaları konusunda yeni kararlar alındığını duyurdu.Yapılan açıklamada, 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorilerdeki oranı değerlendirildiğinde 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla sokağa çıkma ve ikametten ayrılma kısıtlaması getirilmesine bu kapsamda her gün saat 10.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmelerine, 65 yaş ve üzeri olan vatandaşlarımızın, sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı 10.00 ile 20.00 saatleri arasında 1. derece yakınları hariç düğün, kına, nişan, sünnet, cenaze, taziye, mevlit vb. merasimlere katılmalarına izin verilmemesine karar verildi " denildi.
BALIKESİR
Balıkesir Valiliği tarafından alınan kararla, 65 yaş ve üstü vatandaşlar 1'inci ve 2'nci derece akrabaları haricinde düğünlere katılamayacaklar. Ayrıca 65 yaş ve üstü vatandaşlara saat 16.00 ile 20.00 arası pazar yerlerine giriş kısıtlaması getirildi.