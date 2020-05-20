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65 yaş üstüne seyahat izni nereden nasıl alınacak? Fahrettin Koca açıkladı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 65 yaş üstü için memlekete seyahat izni vereceklerini duyurdu. Peki izin nereden ve nasıl alınacak, yanında refakatçı olacak mı?

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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'ndan 65 yaş üstü için müjdeli haberler geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 65 yaş üstüne memleketlerine gidiş izni verileceğini duyurdu. Bu izin 1 ay dönmemek şartıyla tek yön olarak verilecek. 

Yarından itibaren başlayacak
Bakan Koca'nın açıklamasına göre 65 yaş üstüne seyahat izni yarından itibaren uygulamaya konacak. Detayları İçişleri Bakanlığı açıklayacak. 

65 yaş üstünün seyahat izni için belirli kurallar getirildi. En az 1 ay gidilen yerde kalınması gerekiyor. 65 yaş üstü kişiye 1 veya 2 kişi refakat edebilecek. Seyahat izin belgesini ise kaymakamlıklar verecek.

Bakan Koca şu bilgileri verdi:

-65 yaş üzeri büyüklerimizle ilgili sayın Cumhurbaşkanımızla da görüştüm. 65 yaş üzeri büyüklerimize küçük bir müjdemiz olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Bilim Kurulu’nda görüşmüş olduk. 65 yaş üzeri büyüklerimiz eğer memleketlerine gitme noktasında sabit bir yere gittiğinden emin ise, sağlık durumları aile hekimleri açısından bir sorunları yoksa ilgili Kaymakamlıktan yanlarında zorunlu gerektiğinde bir veya iki kişi olmak suretiyle 1 aylık bir zaman zarfında dönmemek üzere bir izin durumu yarından itibaren söz konusu olacak. Bununla ilgili duyuru ayrıca İçişleri Bakanlığımız tarafından yapılmış olur. Bu hareketliliği sağlayan bir unsura dönmemeli.

*Gidildiği yerin sabit olması aile hekimliği tarafından takip edilmesi ve gittiği yerde evden dışarı çıkmayacaklarından emin olmalıyız. Bu hareketliliğin yoğun olmamasını önemsiyoruz. Daha kontrollü ve uygun mekan söz konusu ise buraya geçişi sağlamak için şartları sağlamış olacağız.

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