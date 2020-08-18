65 yaş üstüne Eskişehir'de de yasak geldi! İşte yasak gelen illerin listesi

ESKİŞEHİR'de koronavirüs tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üstü vatandaşlara yeni yasaklar geldi. Böylece 65 yaş üstüne yasak gelen şehirlerin sayısı 16'ya çıktı. 65 yaş üstü vatandaşların düğün, cenaze, taziye, pazar yeri ve asker uğurlaması gibi kalabalıklara girişi yasaklandı. Belli saatlerde toplu taşıma araçlarına binmeleri de yasak

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Eskişehir'de koronavirüs tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üstü vatandaşların düğün, cenaze, taziye, pazar yeri ve asker uğurlaması gibi kalabalık alanlara girişleri yasaklanırken toplu taşıma kullanım saatlerine de kısıtlama getirildi. Daha önce de Erzincan, Bartın, Batman, Bursa, Sivas, Malatya, Yalova, Kırıkkale, Bursa, Düzce, Kayseri, Siirt, Van, Manisa ve Kütahya'da 65 yaş ve üstü vatandaşlar için bir dizi yasak getirilmişti.



Eskişehir İl Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlarla ilgili bazı kararlar aldı. Alınan kararlar yazılı açıklama ile duyuruldu. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Sadece birinci derece yakınlar!

* 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın dernek ve kooperatif gibi sivil toplum kuruluşlarının (zorunlu icrai faaliyetleri) etkinlik ve toplantıları hariç olmak üzere etkinlik ve toplantıları, düğün, cenaze, birinci derecede yakınları olan kişilerin düğün ve cenazelerine katılım hariç olmak üzere, pazar yeri, sosyal faaliyetler, alışveriş merkezleri, çay bahçesi, kafe, kıraathane, piknik alanları, asker uğurlamaları ve benzeri gibi kalabalık alanlara girmesi yasaklandı.

* Toplu taşıma araçlarını 07.00 ile 09.00 ve 17.00 ile 19.00 saatleri arasında kullanmamaları yönünde uyarı ve bilgilendirme çalışmalarının yapılmasına karar verildi.